Mola di Bari (Ba). Droga: sorpreso con 25 chili di eroina, arrestato

Comando Provinciale di Bari – Mola di Bari (Ba) , 12/01/2022 09:46

I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 34enne, originario di Noicattaro, trovato in possesso di 25 kg di eroina.

La scorsa mattina, i militari della Tenenza di Mola di Bari, impegnati nel controllo del territorio lungo la SP111, hanno intimato l’alt a un’autovettura. Dopo la verifica dei documenti di guida e di circolazione, i Carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli sull’uomo, procedendo anche alla perquisizione del mezzo sul quale viaggiava. Ispezionato il bagaglio dell’auto, i militari hanno rinvenuto un grosso involucro in cellophane con all’interno 24 panetti, risultati poi contenere 12 kg di eroina. A seguire, la perquisizione è stata estesa al domicilio del 34enne, dove, con l’ausilio di un’unità cinofila di Modugno, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 26 confezioni di eroina, per un totale di 13 kg, nascosti all’interno del garage. Inoltre, sempre nell’abitazione, è stato rinvenuto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Per il 34enne, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, sono scattate le manette, venendo associato al carcere di Brindisi, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-sorpreso-con-25-chili-di-eroina-arrestato