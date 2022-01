Ostia. Anche “Lido di Roma” candidato UNESCO, la proposta di FDI

Mennuni: cambio nome ufficiale litorale e riconoscimento con area archeologica

(DIRE) Roma, 12 Gen. – Attribuire ufficialmente al litorale di Ostia la denominazione di ‘Lido di Roma’ e unire la candidatura del territorio per l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco a quella di Ostia Antica. È il contenuto della delibera di iniziativa consiliare a firma di Lavinia Mennuni, consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, illustrata stamattina nella riunione della commissione Cultura di Roma Capitale. “In una fase di crisi a 360 gradi come quella che stiamo vivendo, un elemento che possa gettare un faro sulla città, e che abbiamo visto essere anche dentro le linee guida del sindaco Gualtieri, è l’enorme valore della nostra città come Capitale che ha il mare”, ha detto Mennuni illustrando il provvedimento durante la commissione. “Il lido di Roma va valorizzato, e unire alla candidatura Unesco di Ostia Antica anche la parte del lido, denominandolo ufficialmente lido di Roma e aggiungendo all’area archeologica il suo patrimonio ambientale con la pineta più grande del mondo, ovvero Castel Fusano, la riserva di Paternò e le tante altre ricchezze ambientali- ha sottolineato la consigliera- potrebbe valorizzare il territorio e arricchire non solo il X Municipio ma tutta la città. Sarei felice se questa delibera venisse condivisa e firmata da tutti i consiglieri come atto unitario dell’Assemblea capitolina”, ha concluso Mennuni. (Mgn/ Dire) 13:28 12-01-22