Tecnologia: persone spendono in media 4,8 ore al giorno in app

12:56 – Un nuovo studio ha evidenziato come le persone spendano in media 4,8 ore al giorno al telefono cellulare, un aumento del 30% rispetto al 2019, nel 2021 infatti sono state scaricate app per 230 miliardi di volte, inoltre sono stati spesi 170 miliardi di Dollari. Gli utenti hanno prefito scaricare l’app TikTok, aumentandone così del 90% il tempo trascorso in app. Grazie a tali risultati, i cellulari stanno lentamente prendendo il posto del grande schermo. In Brasile, Indonesia e Corea del Sud le persone hanno trascorso in media più di 5 ore al giorno al cellulare, di cui 7 minuti su 10 sono stati trascorsi su socialnetwork e app di foto e video. Nel 2021 sono stati lanciate 2 milioni di nuove app e giochi, che hanno guadagnato oltre $ 100 milioni in aumento del 20%. La ricerca ha evidenziato anche che è cresciuto l’uso d i app per lo shopping, il cibo e le bevande, sulla salute, il fitness e il benessere mentale, come app di meditazione. (cit. BBC)

SM