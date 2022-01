Zimbabwe. Nuove divise per i detenuti, addio a quelle coloniali

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Liberare le nostre menti dalle ingiustizie coloniali”. E’ con questo spirito e in quest’ottica, secondo il ministro della Giustizia Ziyambi Ziyambi, che le autorità penitenziarie dello Zimbabwe hanno introdotto nuove divise per i detenuti e le detenute del Paese. Da oggi in poi infatti i reclusi di sesso maschile dello Zimbabwe passerranno dall’indossare una divisa di colore bianco a una arancione, colore impiegato in molti altri Paesi del mondo, mentre le detenute di sesso femminile passeranno da un’uniforme verde a una rosa. I vestiti appena consegnati ai carceri del Paese africano andranno quindi a sostituire quelli ereditati dal periodo coloniale. Lo Zimbabwe è stato ufficialmente una colonia britannica con il nome di Rhodesia dal 1923 al 1980, anno del riconoscimento dell’indipendenza da parte della comunità internazionale. Tra il 1965 e il 1980 nel Paese è stato imposto un regime di segregazione razziale simile all’apartheid all’epoca in vigore nel vicino Sudafrica. E’ quindi anche alla luce di questa sofferta storia che Ziyambi ha rimarcato la funzione liberatoria rispetto agli anni della dominazione coloniale delle nuove divise. Il ministro, riferisce il portale New Zimbabwe, ha presentato le uniformi nel corso di una cerimonia presso il principale carcere della capitale Harare. L’intenzione di modificare le divise era stata preannunciata mesi fa dal sito di notizie locale The Newshawk, che aveva ottenuto in esclusiva un documento delle autorità penitenziarie.

Un editoriale pubblicato all’epoca sul portale si chiedeva se queste modifiche avrebbe portato anche ad altre migliorie, viste la carenza di personale nelle carceri e le condizioni generali degli istituti, denunciate come “spaventose”.

