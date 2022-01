Concordia, Meloni: a 10 anni dal dramma ricordiamo tutte vittime

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Ricordo ancora quella notte di 10 anni fa: gli attimi di apprensione, il susseguirsi di notizie e la speranza che tutta la gente a bordo riuscisse a tornare salva a casa. Purtroppo non andò così e 32 persone morirono, con la nave che rimase per molto tempo in mare a testimonianza di quella triste giornata. A distanza di 10 anni dal dramma della Costa Concordia, ricordiamo tutte le vittime e continuiamo a chiedere che non ci siano sconti di pena o “misure alternative” per chi è stato condannato per le responsabilità nel naufragio”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Tar/ Dire) 11:15 13-01-22