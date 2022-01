Covid. Bernini (FI): Trend positivo vaccini, bene hub nelle scuole

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Sono ancora più di due milioni gli over 50 totalmente senza vaccino, e dunque a rischio di malattia grave e di ospedalizzazione, ma grazie all’obbligo e al super green pass le prime dosi sono triplicate, segno che la stretta decisa dal governo va nella giusta direzione. Ora bisogna incentivare le vaccinazioni nelle scuole aprendo il maggior numero possibile di hub per scongiurare il ricorso alla didattica a distanza che la diffusa circolazione della variante Omicron sta rendendo in molti casi inevitabile. Serve rafforzare insomma la mobilitazione per farci trovare pronti a un graduale ritorno alla normalità una volta superato il picco dei contagi previsto per fine gennaio”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 16:36 13-01-22