Covid. Toti: Contare solo ricoverati sintomatici? Decide Governo

(DIRE) Genova, 13 Gen. – “I dati sono ministeriali, la zonizzazione delle regioni è decisa da un’ordinanza del ministero della Salute. Decidere in proprio” di non considerare pazienti covid i ricoverati positivi, ma non sintomatici “può essere un esercizio di stile ai fine statistici, ma non ha nessuna utilità dal punto di vista normativo”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla proposta di alcuni suoi colleghi governatori di conteggiare tra i ricoverati solo i pazienti sintomatici, per allontanare il rischio di zona arancione. In ogni caso, precisa Toti, “sono molto d’accordo sul fatto che all’interno dei nostri ospedali vi sia una percentuale significativa di ricoverati catalogati covid, che non sono pazienti per la malattia covid, ma lo sono per altre patologie e sono solo incidentalmente positivi, come molti cittadini”. (Sid/ Dire) 16:39 13-01-22