Energia. Salvini incontra i vertici della CNA

(DIRE) Roma, 13 Gen. – Il segretario della Lega, senatore Matteo Salvini, ha incontrato il presidente della CNA, Dario Costantini, e Sergio Silvestrini, segretario generale della Confederazione. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i temi economici di principale attualità, a cominciare dal caro-energia che richiede ulteriori interventi urgenti per scongiurare effetti pesanti sulle attività produttive, in particolare su artigiani e piccole imprese, che già pagano un prezzo dell'energia del 35% superiore alla media europea. Il vertice della CNA e il segretario della Lega hanno inoltre convenuto sulla esigenza di semplificare il quadro normativo e di ridurre il peso della burocrazia, sulla necessità di dare certezza e stabilità al sistema degli incentivi per il settore dell'edilizia, sull'importanza della formazione per il futuro del Paese con il rilancio degli istituti tecnici.