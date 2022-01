Giappone. Covid, 13.052 nuovi contagi e 5 decessi

(DIRE) Tokyo, 13 Gen. – Balzano a 13.052 i nuovi casi di coronavirus in Giappone, come confermato dal bollettino più recente aggiornato a ieri del ministero della salute. La cifra, oltre il doppio rispetto al giorno precedente, è la più alta da settembre 2021. Il numero di persone ricoverate in gravi condizioni è salito a 105, mentre i decessi causati dal virus sono stati 5. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha riportato 2.198 nuovi casi, seguita, a livello nazionale, da Osaka, con il record giornaliero di 1.711 nuove infezioni, Okinawa, con 1.644 casi, Aichi (723), Hiroshima (652), Kanagawa (548), Saitama (547), Hyogo (512), Chiba (465), Kyoto (412) e Fukuoka (408). (Jief/ Dire) 10:04 13-01-22