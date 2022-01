Macerata, tre mezzi coinvolti in un tamponamento sulla superstrada a Camerino

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, poco prima delle 21, al Km. 36.400 della Superstrada 77 in località Muccia, nel comune di Camerino, in direzione Foligno, per un incidente stradale tra un autoarticolato, un furgone e un’autovettura.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Camerino, intervenuti in collaborazione con i colleghi di Tolentino con due Autopompe e l’Autogrù della sede centrale, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e i mezzi coinvolti. Le cause sono al vaglio delle autorità competenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77153