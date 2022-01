Quirinale. Salvini: Proposta spetta a Centrodestra, no veti a Berlusconi

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Io sto incontrando tutti, sto ascoltando tutti, non litigo con nessuno, non dico di no a nessuno, pero’ dopo trent’anni in cui le sinistre hanno condizionato l’elezione del presidente della Repubblica, mi sembra naturale che il centrodestra faccia la sua proposta. Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio per tre volte, votato dagli italiani per tre volte, quindi nessuno puo’ permettersi di dire: ‘questo sì, questo no’. Io sto lavorando perchè l’elezione avvenga in fretta e perchè si polemizzi il meno possibile”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4. La candidatura di Berlusconi, sottolinea il leader della Lega, “è giusta moralmente e politicamente, da trent’anni i parlamenti eleggono presidenti proposti dal centrosinistra e altri non sono stati eletti per poco, penso a Prodi ad esempio. Dopo trent’anni i cittadini hanno dato al centrodestra piu’ voti e quindi piu’ parlamentari e penso che sia corretto che sia il centrodestra a fare una proposta”. (Mar/ Dire) 19:25 13-01-22