(DIRE) Venezia, 13 Gen. – A pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, in Veneto sono 1.039 le classi in cui sono stati individuati casi di Covid per un totale di 20.780 studenti coinvolti. Le classi attualmente in quarantena sono 254, per un totale di 5.080 studenti. Questi i dati diffusi oggi dalla Regione Veneto. (Fat/ Dire) 17:05 13-01-22