Amianto. Basilicata, 1,5 mln per bonifica edifici

(DIRE) Potenza, 14 Gen. – Sono 326 le domande di contributi pervenute alla Regione Basilicata per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da fabbricati, edifici, attività artigianali e da aree private. L’istruttoria del bando, scaduto il 31 dicembre scorso, ha dato il via libera a 272 richieste, che saranno finanziate con un provvedimento ad hoc. Nelle prossime settimane ai cittadini che beneficeranno degli aiuti dell’avviso pubblico sarà notificato l’esito della graduatoria con la richiesta della documentazione necessaria a perfezionare la domanda. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a un milione e 500mila euro, somma con la quale è possibile soddisfare agevolmente tutte le istanze per un totale di 894mila euro. Il programma Liberi dall’amianto proseguirà fino al completo impiego dei fondi stanziati in Bilancio. Si prevede la pubblicazione di un ulteriore avviso nel 2022. (Anm/Dire) 11:14 14-01-22