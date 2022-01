Anno giudiziario 2022 inaugurazione presso la Corte di Cassazione e presso le 26 Corti di Appello

Presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria inaugurazione dell’Anno giudiziario 2022 con l’intervento del rappresentante del CSM Cons. Sebastiano Ardita

L’anno giudiziario 2022 viene inaugurato il 21 gennaio 2022 presso la Corte di Cassazione e il 22 gennaio 2022 presso le 26 Corti di Appello.

La cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica.

La Corte di cassazione e le Corti d’appello si riuniscono in forma pubblica e solenne e le modalità organizzative delle cerimonie sono state disciplinate dal CSM con la delibera del 22 dicembre 2021, che contiene le linee guida sulle modalità organizzative delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Durante l’assemblea generale della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2022, il Primo presidente Pietro CURZIO tiene la propria relazione sull’amministrazione della giustizia. Successivamente, intervengono il Ministro della Giustizia Marta CARTABIA, il Vice Presidente del CSM David ERMINI, il Procuratore generale della Cassazione Giovanni SALVI, l’Avvocato generale dello Stato e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Sono stati inoltre individuati i componenti del CSM che rappresenteranno il Consiglio alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 che si terranno il 22 gennaio 2022 presso le diverse Corti d’Appello. Al Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria è stato designato il Cons. Sebastiano ARDITA. Il Dott. Sebastiano Ardita nato a Catania l’1.1.1966, si è laureato a 22 anni, ha poi svolto gli obblighi di leva prestando servizio in Calabria in qualità di Ufficiale di complemento dei Carabinieri, e, vincitore di concorso, è entrato in magistratura a 25 anni.

D.C.