Coppa Italia: Milan-Genoa 3-1 dopo tempi supplementari

13:08 – Il Milan di Stefano Pioli supera il Genoa di Andriy Shevchenko, vola ai quarti di finale della Coppa Italia dopo i tempi supplementari. Tornato al suo vecchio stadio San Siro, Shevchenko è stato accolto da moltissimi applausi e tanti cori da parte della sua ex tifoseria. Le reti dei rossoneri di Giroud, Leao e Saelemaekers hanno decretato il passaggio del turno ai danni del Genoa che ha disputato una buona partita per i primi 70° minuti, poi le scelte del tecnico Pioli hanno reso la partita più in salita per il Milan. Adesso i Rossoneri aspettano la vincente tra Lazio e Udinese.

V.B.