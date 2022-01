Covid. Fontana: Lombardia rimane in zona gialla per un’altra settimana

(DIRE) Milano, 14 Gen. – “La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel giorno in cui si riunisce la cabina di regia di ministero della Salute e Iss per monitorare i dati settimanali dell’andamento epidemiologico del Covid-19. Come sottolinea il governatore, “uno dei tre parametri previsti per il passaggio di zona (quello delle terapie intensive, ndr) è ancora sotto la soglia di allarme”. (Iaz/ Dire) 12:06 14-01-22