(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Il caro bollette per luce e gas è una vera e propria emergenza nazionale: serve un decreto urgente, a gennaio, per evitare la chiusura delle aziende e consentire alle famiglie di non stare al freddo e al buio”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com/Ran/Dire) 11:02 14-01-22