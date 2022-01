Eseguito ordine di carcerazione per ex dipendente dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Nella mattinata del 13 Gennaio 2022 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti di un ex impiegato pubblico con mansioni amministrative, ora in pensione, dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, condannato in via definitiva a due anni di reclusione per truffa aggravata e falsa attestazione della presenza in servizio, in relazione a numerosi e reiterati episodi di assenteismo commessi nel 2016 e 2017.

L’interessato era stato coinvolto nell’operazione “Cartellino Rosso” del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Catanzaro, che aveva consentito di contestare un diffuso fenomeno di illecito assenteismo a 57 dipendenti delle strutture amministrative dell’A.S.P. di Catanzaro e dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” nei confronti dei quali è in corso il giudizio.

Questo comunicato stampa è stato diramato previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Catanzaro