La Camera di Commercio di Cosenza entra in Agroqualità

La Camera di Commercio di Cosenza, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare del proprio territorio, ha acquisito delle azioni del capitale sociale di Agroqualità, la società di RINA Services e del Sistema Camerale Italiano specializzata nella certificazione nel settore agroalimentare che, proprio nella sede della Camera, ha aperto un suo ufficio a supporto delle imprese del territorio.

Con questa operazione la Camera di Commercio di Cosenza mira non solo a potenziare i prodotti e la biodiversità del cosentino e della regione Calabria ma anche a ridefinire e migliorare la propria gestione dei controlli dei prodotti agroalimentari e degli organismi che ne controllano la qualità.

Enrico De Micheli, Amministratore Delegato di Agroqualità, ha commentato: «Agroqualità consolida a sua volta la propria presenza attiva nel Centro e Sud Italia dove si posiziona sempre di più come la società di riferimento per l’agroalimentare. Grazie alla collaborazione con la Camera di commercio metteremo a disposizione delle imprese agroalimentari un’ampia gamma di servizi per supportarle nella qualificazione delle loro produzioni sui mercati nazionali ed internazionali.»

«La collaborazione con Agroqualità – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri – costituisce un ulteriore elemento di quella rete di relazioni che la Camera sta costruendo e rafforzando negli ultimi anni, nella direzione tracciata dal #ModelloCameraCosenza. Incentivare le produzioni di qualità, sostenere la promozione del made in Calabria e la sicurezza delle imprese del territorio tra le mission dell’Ente».

Agroqualità, società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare, di RINA Services e del Sistema Camerale Italiano, presente su tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire una gamma completa di servizi certificativi sia in ambito volontario (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS, GLOBALG.A.P., etc.) sia in ambito regolamentato (DOP-IGP-STG, BIO, SQNPI, etc.) essenziali oggi alle aziende agroalimentari per un’appropriata qualificazione delle organizzazioni, dei processi, dei prodotti e per un miglioramento della competitività su mercati nazionali ed esteri sempre più selettivi. www.agroqualita.it

RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, Mobilità e Industry. Con ricavi netti al 2020 pari a 495 milioni di euro, oltre 4.000 risorse e 200 uffici in 70 paesi nel mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.

Comunicato Stampa