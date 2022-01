(DIRE) Roma, 14 Gen. – A margine dell’incontro del Centrodestra sulla imminente elezione del Capo dello Stato, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, confermano a nome dei loro partiti di essere impegnati, in vista delle future elezioni politiche, a non modificare l’attuale legge elettorale in senso proporzionale. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto del Centrodestra. (Com// Mar/ Dire) 19:31 14-01-22