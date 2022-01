I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 21 del 13 Gennaio, lungo la SS 77 direzione mare, per un incidente stradale tra un piccolo autocarro e un camion. La squadra giunta sul posto sul posto ha messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. La persona alla guida dell’autocarro è stata presa in cura dai sanitari del 118. Sul posto la Polizia Stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77180