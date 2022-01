Quirinale. Salvini: Centrodestra compatto fino alla fine

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Il centrodestra è compatto, voterà unito fino alla fine chiunque sia il suo candidato”. Queste le parole di Matteo Salvini durante un appuntamento elettorale con la candidata del centrodestra per le elezioni suppletive alla Camera del I municipio di Roma Simonetta Matone. “Rinnovo il mio invito a Letta, Conte e Renzi per trovarsi- ha continuato- Vogliamo eleggere il nuovo presidente in maniera veloce perché il Paese non può permettersi settimane di stallo con litigi e polemiche”. (Edr/Dire) 11:18 14-01-22