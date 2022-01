Tanzania. Zanzibar, il Governo va avanti e affitta altre 9 isole

Punta a far cassa promettendo però investimenti e pure lavoro

(DIRE) Roma, 14 Gen. – Isole in affitto a Zanzibar. Il governo locale, che governa l’arcipelago parte della Repubblica di Tanzania, ha deciso di metterne a disposizione altre nove dopo una prima iniziativa che risale allo scorso agosto. L’offerta riguarda nove isole, dopo le dieci già assegnate per un valore di circa 261 milioni di dollari, l’equivalente di 603 miliardi di scellini locali.

A dare l’annuncio è stato alcuni giorni fa Shariff Ali Shariff, direttore dell’ente pubblico Zanzibar Investment Promotion Agency (Zipa). Secondo il responsabile, ad agosto a farsi avanti erano state 53 società, sia nazionali sia straniere, che in nove casi erano riuscite ad aggiudicarsi un’isola.

Citato dal quotidiano The Citizen, Shariff ha detto che gli abitanti di Zanzibar non hanno ragione di preoccuparsi perché le transazioni rispetteranno le norme del Land Act in vigore dal 1992 e perché le società affittuarie saranno tenute a rispettare criteri stringenti, dai livelli di investimento all’assunzione di personale del posto. L’arcipelago, situato nell’Oceano Indiano, è composto da 52 isole ed è considerato una meraviglia sia dal punto di vista naturalistico che del patrimonio storico, in particolare per le testimonianze degli incontri tra le culture africane e arabe. (Vig/Dire) 18:12 14-01-22