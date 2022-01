Tecnologia, Ucraina: hacker attaccano siti governativi e ambasciate

13:04 – Nella notte il Governo ucraino ha subito un attacco informatico da parte di alcuni hacker a una dozzina di siti web. In particolare sono state attaccate, secondo BBC, le ambasciate nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Svezia, inoltre anche i Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione hanno subito il colpo. L’attacco ha causato un blackout dei siti preceduto da “un messaggio che avvertiva gli ucraini di “prepararsi al peggio”“. Non sono stati identificati i colpevoli dietro all’attacco, tuttavia alcuni credono che provenissero dalla Russia, la quale preme sui confini ucraini con 100.000 soldati. “Il servizio di sicurezza SBU dell’Ucraina afferma che in soli nove mesi l’anno scorso ha “neutralizzato” 1.200 attacchi o incidenti informatici“. Il messaggio era scritto in ucraino, russo e polacco e recitava: “Ucraina! Tutti i tuoi dati personali sono stati caricati sulla rete pubblica. – E ancora: – Tutti i dati sul tuo computer vengono cancellati e non saranno recuperabili. Tutte le informazioni su di te sono diventate pubbliche, temi e aspettati il peggio. Questo ti viene fatto per il tuo passato, presente e futuro“. (cit. BBC)

