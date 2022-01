UE proroga sanzioni alla Russia a causa della situazione in Ucraina

Ancora sei mesi nelle restrizione commerciali dell’Unione Europea con la Federazione Russa. A stabilirlo, è il Consiglio Europeo che non vede di “buon occhio”, l’influenza di Mosca nella situazione politico economica dell’Ucraina. Fino al 31 Luglio dunque, determinati settori economici di interscambio tra i due blocchi rimarranno sospesi, l’embargo venne introdotto nel Luglio del 2014.

La decisione ruota attorno all’attuazione degli accordi di Minsk, un protocollo siglato nella capitale delle Bielorussia a Settembre 2014 sotto l’egida dell’ OSCE, per portare ordine nelle zone di conflitto dell’Ucraina Orientale. Il protocollo non è stato sempre perfettamente rispettato dalle parti in questione motivo per il quale persiste nella zona una situazione di preoccupante di tensione nonostante le ultime rassicurazioni scaturite dai colloqui Biden-Putin.

Fabrizio Pace