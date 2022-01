Calabria. Covid-19: +2.723 positivi rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 15/01/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1845869 (+13.413).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 142960 (+2.723) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14089 (13904 guariti, 185 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30106 (29344 guariti, 762 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11023 (10888 guariti, 135 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41279 (40783 guariti, 496 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8762 (8634 guariti, 128 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovo casi a domicilio ed 1 nuovo caso ricoverato”.

Fonte https://regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26808