Covid. Trapani zona arancione, sindaco chiude le scuole fino al 26 Gennaio

(DIRE) Palermo, 15 Gen. – A partire dalla giornata di oggi Trapani è in zona arancione, per decisione del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, e così il sindaco, Giacomo Tranchida, chiude le scuole. Tranchida ha emanato una ordinanza che chiude gli istituti fino al 26 gennaio. “Sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Trapani, siano esse pubbliche, private e paritarie”, si legge nell’ordinanza. (Red/ Dire) 16:11 15-01-22