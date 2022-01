Collyville: ostaggi liberati dopo blitz della polizia, ucciso il sequestratore

Vicenda a lieto fine in Texas a Collyville, dove un uomo teneva da ore in ostaggio in una sinagoga 4 persone, una di queste era il rabbino. Il sequestratore, ucciso durante un blitz delle Forze dell’Ordine chiedeva la liberazione di una nota terrorista di Al Qaeda, già condannata a 86 anni di carcere, pare fosse il fratello.

La donna era stata condannata per azioni contro l’esercito americano in Afghanistan. L’uomo è stato abbattuto grazie anche all’intervento della Swat ed il Governatore del Texas, Abbot, ha così dichiarato alla stampa: “Tutti gli ostaggi sono liberi e stanno bene”, ha twittato il governatore del Texas, Abbot. Compiaciuto per l’esito della brutta vicenda di Collyville anche il Presidente USA Joe Biden.

