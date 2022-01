(DIRE) Roma, 16 Gen. – “Essere positivo asintomatico non vuol dire essere malato”, spiega il professore Matteo Bassetti a Domenica In. L’infettivologo del San Martino di Genova invita a “tornare a curare i sintomi, a visitare i malati. Dobbiamo tornare a fare i medici”, dice. E aggiunge: “Se oggi facessimo il tampone a tutti gli italiani, sono convinto che il 10-15% lo troviamo positivo. Ma non e’ detto che siano malati”. (Red/ Dire) 16:29 16-01-22