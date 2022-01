Covid, Locatelli: “La curva epidemica rallenta”

9.00 “Negli ultimi giorni, vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi”. Così il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, sulle pagine del Corriere della Sera. e continua sottolineando come: “I numeri dell’incidenza dell’ultima settimana sono ancora crescenti, ma inferiori alla precedente.

E’ ancora forte la pressione sugli ospedali, “ma non siamo vicini al collasso”, grazie alle persone che ormai sono vaccinate. Secondo Locatelli la minore severità di Omicron è correlata anche all’importante vaccinazione della gente le terze dosi sono arrivate a 26 milioni di soggetti.

FR