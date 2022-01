Digitale. Bianchi: Strumento apertura di scuola nuova

(DIRE) Roma, 16 Gen. – “Il mondo digitale è il modo con cui si comunica, si realizzano progetti e si rompono le barriere del dove siamo. Rieti è un’aria interna ma con il digitale si mette in comunicazione con l’esterno, come ad esempio con i mercati. Questo evento è un segnale per le aree interne, per il territorio e per quei territori difficili come quelli che hanno subito terremoti importanti. Questo perché bisogna uscire dalla logica delle scuole chiuse, devono essere aperte per usare tutti gli strumenti di apertura al mondo e il digitale è uno strumento di apertura di una scuola nuova”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato su Radio24, ha commentato la sua visita domani a Rieti, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, della sede reatina della società del gruppo Ibm Sistemi Informativi. Il ministro dell’Istruzione parteciperà a un incontro con i partner del progetto P-Tech e con una delegazione degli studenti che hanno aderito al percorso formativo. (Rac/ Dire) 14:24 16-01-22