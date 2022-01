Quirinale: Ronzulli (FI): Se Berlusconi scioglie la riserva positivamente, sarà il candidato del CDX

(DIRE) Roma, 16 Gen. – “Se il presidente Berlusconi scioglierà positivamente la riserva sarà il candidato del Centrodestra. Letta e il PD sfoggiano la solita superiorità morale della sinistra per la quale candidare Prodi era legittimo e super partes, ma il centrodestra che ha la maggioranza relativa dell’assemblea dei grandi elettori non ha il diritto di esprimere il prossimo Presidente della Repubblica. Perché le regole che sono sempre valse per loro non dovrebbero valere per noi oggi?”. Lo dice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervistata dal Tg1. (Com/Ran/Dire) 20:34 16-01-22