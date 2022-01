Covid. Bollettino: Sono 83.403 i nuovi positivi, 287 i decessi

(DIRE) Roma, 17 Gen. – Sono 83.403 i nuovi casi di Covid-19 (ieri 149.512) e 287 i decessi (ieri 248) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 8.790.302, mentre da febbraio 2020 il totale dei decessi è pari a 141.391. Sono in tutto 6.016.954 le persone guarite o dimesse e 79.207 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 120.609). Il totale delle persone attualmente positive è pari a 2.555.278, +6.421 rispetto a ieri (+78.010 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati oggi sono stati 541.298, mentre il tasso di positività, ieri pari al 16,1%, oggi scende al 15,4%. In aumento il numero dei ricoverati nelle aree ospedaliere. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.717, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite (ieri +14). Sono 128 gli ingressi giornalieri. Sono, invece, 19.228, ovvero 509 in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. (Fde/ Dire) 18:14 17-01-22