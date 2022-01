Covid. Meloni: Su areazione scuole Governo ascolti Spallanzani

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di ascoltare l’invito che arriva dal direttore dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia e dal prorettore della Sapienza Livio De Santoli, che oggi in un incontro hanno sottolineato l’importanza della ventilazione meccanica controllata nelle scuole per combattere il Covid e hanno proposto all’esecutivo un piano Marshall per adeguare gli istituti scolastici. Nella Regione Marche con Francesco Acquaroli siamo stati i precursori di questo modello e chiediamo al Governo di smetterla di affrontare politicamente e ideologicamente il virus: il vaccino è un’arma fondamentale, ma ce ne sono anche altre e abbiamo il dovere di utilizzarle tutte. A partire dalla ventilazione e dall’areazione degli ambienti, come ha ricordato anche l’Oms”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Lum/ Dire) 17:01 17-01-22