I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua, 4 allievi superano le preselezioni della XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia

Il Dirigente Dott, Carlo Milidone dell’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua con orgoglio annuncia che quattro allievi della Secondaria di Primo Grado Bevacqua: Amaddeo Antonio (3F), Martorano Emmanuel (3C), Spinella Paola (3C) e Testa Emanuela Serena (3B) hanno superato brillantemente le preselezioni della XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia organizzate dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con la Società Astronomica Italiana (SAIt), ed in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “Questo appuntamento, precisa il Dirigente, rappresenta per il nostro Istituto un’occasione di crescita e valorizzazione che offre ai nostri allievi la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia.

La Gara Interregionale per la categoria Junior 1 si svolgerà il 24 febbraio 2022, avrà inizio simultaneamente in tutte le sedi alle ore 10:30 e avrà una durata di due ore e mezza. Congratulazioni agli allievi che hanno raggiunto il primo lodevole traguardo utile per poter proseguire la competizione e alle docenti Prof.sse Crucitti, Vazzana, Nettò e Catalano che hanno preparato i ragazzi per l’evento.