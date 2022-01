Made in Italy. Bernini (FI): Tutela piadina in Canada grande risultato

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “Anche in Canada la piadina romagnola Igp sarà presente come prodotto tutelato e non imitabile. Un grande risultato quello ottenuto dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, che aveva intrapreso questa battaglia diversi mesi fa per proteggere il nostro prodotto dalle contraffazioni. Si vanno così sempre più allargando le aree geografiche nelle quali le nostre eccellenze enogastronomiche diventano prodotti che godono di protezione. Un’ulteriore dimostrazione di quanto sia importante l’azione dei Consorzi che sempre più spesso agiscono come delle vere e proprie sentinelle, in quella indispensabile azione di vigilanza che spesso comporta lunghi e complessi iter per vedere riconosciuta la nostra ‘italianità’. A queste realtà consortili va il nostro doveroso ringraziamento, per l’impegno e la dedizione sempre dimostrata a tutela del ‘made in Italy'”. Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Anb/ Dire) 18:16 17-01-22