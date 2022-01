Quirinale. E. Savino (FI): tutti grandi elettori devono poter votare

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “Tutti i ‘grandi elettori’ devono poter votare per eleggere il presidente della Repubblica. Covid o non covid, quarantena o non quarantena, supergreenpass o non supergreenpass, c’è ancora tempo per trovare una soluzione fattibile dal punto di vista tecnico e ineccepibile dal punto di vista giuridico per garantire a tutti il diritto di voto. Se c’è la volontà politica si può fare”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia. “Non solo per rispetto della Costituzione tutti i ‘grandi elettori’ devono poter votare per l’elezione del presidente della Repubblica – continua Savino – ma ci sono anche motivazioni squisitamente politiche che lo richiedono. A mio avviso devono poter votare non soltanto coloro che sono positivi al Covid, ovviamente garantendo la sicurezza di tutti, ma è necessario consentire l’accesso a Palazzo Montecitorio per votare anche ai ‘grandi elettori’ novax e no greenpass, che sono pochi ma che comunque ci sono (fra i parlamentari). Bisogna evitare da un lato che l’elezione del presidente della Repubblica possa essere oggetto di eventuali ricorsi alla Corte costituzionale, cosa che danneggerebbe sia l’immagine che l’unità del Paese, e dall’altro bisogna evitare di dare alibi a chi intende speculare sulle proteste dei novax per alimentare le tensioni sociali”. (Com/Sor/ Dire) 12:56 17-01-22