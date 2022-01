Sanità. Cosenza, verso attivazione 10 posti letto covid a ospedale Cariati

(DIRE) Reggio Calabria, 17 Gen. – “Sul Covid hospital occorre accelerare le procedure di reclutamento di risorse umane ed acquisto di arredi ed attrezzature al fine di restituire nel più breve tempo possibile i letti e il personale alla rsa medicalizzata all’interno del Vittorio Cosentino”. Così la sindaca di Cariati (Cosenza) Filomena Greco in merito alla notizia dell’attivazione dei primi 10 posti letto che potrebbe avvenire già in questa settimana. “L’obiettivo nell’immediato – ha aggiunto – è quello di alleggerire la pressione sugli altri ospedali della regione e attenuare l’incidenza dei ricoveri in area medica e consentire ai pazienti di questo territorio di tornare a curarsi nei reparti dello Spoke di Corigliano-Rossano ad oggi quasi completamente assorbito dall’emergenza”. Nei giorni scorsi i rappresentanti comunali di Cariati hanno avuto un confronto con il commissario ad acta per l’Azienda sanitaria provinciale Vincenzo La Regina. (Com/Mav/Dire) 18:57 17-01-22