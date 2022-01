Giappone. Covid, 20.991 nuovi casi e 4 decessi

(DIRE) Tokyo, 18 Gen. – Il bollettino più recente aggiornato a ieri rilasciato dal ministero della Salute ha riportato 20.991 nuovi casi di coronavirus in Giappone, per il quarto giorno consecutivo oltre la soglia dei ventimila contagi. Il numero di decessi causati dal virus è di 4, mentre i quello dei ricoverati in gravi condizioni è salito a 243. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha confermato 3.719 nuovi casi, oltre il quadruplo rispetto la media della settimana precedente, di cui oltre un terzo riguardante giovani di età compresa tra 20 e 30 anni. (Jief/Dire) 09:18 18-01-22