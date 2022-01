Golf. PGA Tour, Francesco Molinari in gara al ‘The American Express’

Dal 20 al 23 Gennaio in California

(DIRE) Roma, 18 Gennaio – Il 2022 di Francesco Molinari comincia dalla California. Due mesi dopo l’ultima apparizione allo Houston Open, il torinese si appresta a tornare in campo. Proprio come nel 2021 (quando si classificò ottavo), Molinari ha scelto il The American Express quale torneo della ripartenza. L’evento del PGA Tour, in programma dal 20 al 23 gennaio, si giocherà a La Quinta con formula (come accaduto nel 2020) pro-am (un pro e un dilettante).

Tre i percorsi che ospiteranno la competizione: lo Stadium Course, il La Quinta Country Club e il Nicklaus Tournament Course. Mentre il taglio, previsto dopo 54 buche, lascerà in gara i migliori 65 classificati e i pari merito al 65esimo posto. Il montepremi è di 7.600.000 dollari. (Com/ Mem/ Dire) 20:00 18-01-22