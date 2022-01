Governo. Tajani: Nessuno ha detto di volerlo lasciare con Draghi al Quirinale

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Nessun dirigente di Forza Italia, né Berlusconi, ha mai dichiarato di volere lasciare il Governo in caso di Mario Draghi Presidente della Repubblica”. Lo ha sostenuto nel corso di Timeline, su Sky TG24, il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani che attribuisce questo scenario a ricostruzioni giornalistiche. “All’Italia – ha osservato – serve un Governo di unità nazionale per sconfiggere definitivamente il covid, sia sul fronte sanitario che economico cosa che purtroppo non è ancora accaduta. Andiamo verso la vittoria però serve ancora un Governo di unità nazionale e riteniamo che Draghi sia l’unico in grado di gestire un Governo con forze eterogenee che si sono messe insieme con spirito di unità nazionale ma non è una maggioranza politica e solo una personalità di altissimo livello e al di sopra delle parti, come è stato sempre Draghi, può farlo”. (Com/Sor/ Dire) 17:28 18-01-22