PNRR. Carfagna: Zes strumento importante, volano sviluppo per Sud

(DIRE) Bari, 18 Gen. – Nell’ambito del Pnrr “uno degli strumenti più importanti per lo sviluppo del Sud sono le Zes. La loro istituzione è stata una intuizione lungimirante. Per rilanciarle abbiamo inserito nel Pnrr una linea di finanziamento di 630 milioni per infrastrutturale. Abbiamo deciso di scommettere moltissimo sulle zone economiche speciali, perché sono volano di sviluppo per il Mezzogiorno”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, in collegamento con l’iniziativa della Cisl Puglia su “Pnrr in chiave Puglia tra opportunità e proposte” che si è tenuto a Bari. “Tra Pnrr, fondo e sviluppo coesione e altri strumenti, si arriva a una cifra enorme, oltre 200 miliardi di euro, da spendere nei prossimi 5, 7 e 10 anni – ha aggiunto -. La vera sfida che abbiamo davanti è riuscire a spendere queste risorse e riuscire a spenderle bene per evitare che siano distratte altrove”. “Per il Pnrr, la clausola del 40 per cento è stata non solo prevista in tutte le missioni del Pnrr ma è stata anche blindata in una norma”, ha continuato Carfagna, che ha elogiato la Cisl che “sta dimostrando sempre di più come il ruolo del sindacato a difesa del lavoro si svolga non ostacolando o frenando i percorsi di cambiamento ma, anzi, accompagnandoli, sostenendoli e incoraggiandoli”. (Com/Adp/Dire) 16:30 18-01-22