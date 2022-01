Quirinale. Ronzulli: Centrodestra ha maggioranza relativa dei Grandi Elettori

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Il Centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori e dunque la possibilità di esprimere, per la prima volta, il prossimo Presidente della Repubblica. Abbiamo proposto al presidente Berlusconi di candidarsi e presto scioglierà la riserva. In ogni caso, ancora una volta il centrodestra sarà compatto e non accetterà alcun veto da parte di nessuno.

La sinistra, che ancora una volta sfoggia una fantomatica superiorità morale, si metta l’anima in pace, le regole sono sempre le stesse e valgono per tutti”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni di ‘Porta a Porta’ in onda stasera su Rai 1. (Rai/ Dire) 19:49 18-01-22