Reggio Calabria, rinviato a Luglio il memorial Mino Reitano

A causa del perdurare della pandemia e dell’aumento dei contagi nelle ultime settimane anche il Memorial Mino Reitano sarà rimandato. L’atteso spettacolo si svolgerà nel mese di luglio nell’ambito di “Catonateatro”.

Gegè Reitano, fratello del grande cantautore di Fiumara ed ideatore dell’evento ha spiegato: “Considerato il particolare momento che stiamo vivendo si rende necessario il rinvio del Memorial. Non possiamo farlo come ogni anno il 27 gennaio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Mino ma a luglio insieme al direttore artistico Natale Princi faremo a Catona un grande spettacolo con tanti ospiti importanti. Sarà una serata in versione estiva in attesa anche noi di tornare alla normalità. Intanto il prossimo 27 gennaio su Reggio TV sarà proposta l’undicesima edizione del Memorial”.