Covid. Messina, stop alla protesta di De Luca: Stretto liberato

(DIRE) Palermo, 19 Gen. – Dopo l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha dato l’ok all’attraversamento dello Stretto anche con il Green pass base, analogo provvedimento è stato adottato dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto e così si è fermata la protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca. “Abbiamo fatto il nostro dovere e le tende sono state smontate”, ha affermato ieri De Luca, che si apprestava a trascorrere la terza notte in tenda alla rada San Francesco per protestare contro la norma nazionale che bloccava il passaggio ai possessori del Green pass base.

“Con l’ordinanza di Occhiuto, che segue quella di Musumeci, lo Stretto è stato liberato – ancora De Luca -. Ringrazio tutti i cittadini per la solidarietà e la vicinanza che mi hanno dimostrato e ringrazio la stampa per il risalto mediatico”. Il sindaco di Messina però ha ricordato: “Musumeci faccia un’integrazione valida anche per gli aerei, perché al momento questa ordinanza è valida solo per i traghetti”. (Sac/Dire) 10:08 19-01-22