Giustizia. Reggio Calabria, Cartabia a inaugurazione anno giudiziario

(DIRE) Reggio Calabria, 19 Gen. – La ministra della Giustizia Marta Cartabia parteciperà Sabato 22 Gennaio all’inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Reggio Calabria. La notizia è stata data oggi dal presidente della Corte d’Appello reggina Luciano Gerardis che ha illustrato il programma dell’evento che si svolgerà a partire dalle 9:30 presso l’auditorium della scuola allievi carabinieri Fava-Garofalo di Reggio Calabria. In considerazione del momento di emergenza sanitaria, la cerimonia prevede la partecipazione di 100 invitati e soli quattro interventi: il presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, il procuratore generale di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni, il presidente dell’ordine degli avvocati del distretto reggino Rosario Maria Infantino e quello della ministra Marta Cartabia. “E’ la prima volta che un ministro della Giustizia partecipa all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Reggio Calabria – ha affermato Gerardis – e per tutti noi è un fatto estremamente significativo”. “Abbiamo sempre lamentato di una scarsa attenzione che avevamo, credo – ha concluso – che la sua presenza sia un fatto di straordinaria rilevanza come gesto di attenzione e di vicinanza”. Per garantire una maggiore partecipazione la cerimonia sarà ripresa dalle telecamere Rai e trasmessa in streaming sul sito del ministero della Giustizia e su Youtube. (Mav/Dire) 17:02 19-01-22