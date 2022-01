Santo Stefano di Camastra (Me). Giovane in arresto per maltrattamenti in famiglia

Comando Provinciale di Messina – Santo Stefano di Camastra (Me) , 19/01/2022 18:55

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane del luogo, per maltrattamenti e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e violazione di domicilio.

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri ha consentito di accertare che l’individuo, già sottoposto a provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dopo avere forzato il portoncino condominiale, procurandosi anche una ferita da taglio al braccio destro, ancora sanguinante, aveva tentato di entrare nell’abitazione della ex convivente.

