Alle 11.30 del 19 Gennaio, la squadra VVF del distaccamento di Cividale è intervenuta a Tarcento per il soccorso ad un boscaiolo al quale era caduto un albero sopra una gamba. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 e i volontari del soccorso alpino per stabilizzarlo. Una volta imbarellato è stato trasportato a braccia nel bosco fino alla strada dove era in attesa l’ambulanza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77264