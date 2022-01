Ambiente, Tahiti: scoperti 3 km di barriera corallina incontaminata

10:12 – Il mare al largo della costa di Tahiti ha conservato ad una profondità tra i 30 e i 120 metri, 3 km di barriera corallina incontaminata. La recente scoperta degli scienziati ha evidenziato come la profondità delle acque ha protetto i coralli dallo sbiancamento e dal riscaldamento dell’Oceano. Secondo gli studi, tale barriera corallina si è sviluppata negli ultimi 25 anni e vi risiedono particolari coralli a forma di rosa dal diametro di più di 2 metri. L’UNESCO afferma che solitamente le barriere coralline si trovano in acque più calde, pertanto l’esaltante scoperta suggerisce che molte altre potrebbero essere nascoste nelle profondità marine. Inoltre gli scienziati hanno notato che i coralli stanno trovando nuovi habitat per combattere i cambiamenti climatici e sopravvivere. (cit. AL-JAZEERA) [Foto di Repertorio]

