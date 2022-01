Firenze. Polizia cattura un ricercato in un albergo del centro: doveva scontare 3 anni e mezzo di reclusione per droga

Stava dormendo in un albergo del centro storico di Firenze quando la notte scorsa si è visto arrivare in camera la Polizia di Stato. È finito così il soggiorno fiorentino per un cittadino senegalese di 35 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione per scontare 3 anni e mezzo di carcere, a seguito di un cumulo di pene, per almeno tre episodi legati allo spaccio di droga che lo hanno visto protagonista nell’empolese tra il 2017 e il 2018.

L’uomo è stato rintracciato dalle volanti a seguito di una serie di controlli di routine avviati dalla Questura, che hanno permesso di individuare il ricercato proprio in un albergo vicino a via Zara.

Dopo la notifica del provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Sollicciano.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/144461e9738343139761685414